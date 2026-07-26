Nicht «sein Ding»

Zum Start der Regierung Merz im Mai 2025 war Linnemann schon einmal als Minister im Gespräch. Damals sagte er dem Sender Phoenix jedoch, es sei nicht «sein Ding», Minister zu sein, nur damit das irgendwo in Wikipedia stehe. «Wenn sie mich jetzt aufgestellt hätten, weiss ich nicht, als Gesundheitsminister, wäre ich wahrscheinlich nicht erfolgreich gewesen. Die Leute hätten gesagt, warum wird der Gesundheitsminister, was hat der damit zu tun.» Diese Äusserung zieht nun Kritik und Spott in sozialen Medien auf sich.