Die «Times of Israel» berichtete unter Berufung auf zwei an dem Prozess beteiligte arabische Diplomaten, dass der von US-Präsident Donald Trump gegründete Friedensrat wegen des Stillstands in der Angelegenheit derzeit Alternativen erwäge. Möglich sei etwa, mit dem Wiederaufbau bereits in dem von Israels Armee kontrolliertem Gebiet des Gazastreifens zu beginnen und anschliessend die Palästinenser - die derzeit alle in einem Teil leben, in dem die Hamas ihre Macht wieder gefestigt hat - zum Umzug zu motivieren. Viele Menschen hausen im Gazastreifen noch immer in Zelten. Das Blatt räumte jedoch ein, dass unklar sei, ob die Gaza-Bevölkerung willens sei, unter israelischer Besatzung zu leben, und ob die Hamas einen Umzug der Menschen in von Israel kontrolliertes Gebiet zulassen würde.