Für deutsche Agrarprodukte sollen langjährige Handelsbarrieren auf dem chinesischen Markt wegfallen. China habe zugesagt, den Handel mit Rindfleisch und den Import von Äpfeln wieder zuzulassen, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach einem Gespräch mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Qiang am Dienstag in Peking. Zudem hätten Fachleute beider Seiten den Auftrag erhalten, die Bedingungen für einen Handel mit Schweinefleisch aus Gebieten in Deutschland wieder abzustimmen, die nicht von der afrikanischen Schweinepest betroffen sind.