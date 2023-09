Während der folgenden drei Herbst-Spitzenwochenenden kommen an den Samstagen zwei weitere Verbindungen in den Süden und eine an den Sonntagen nach Norden hinzu. Die Kurse am Freitagabend von Zürich nach Lugano und am Sonntagabend von Locarno nach Zürich durch den Tunnel verkehren bis zum Fahrplanwechsel.