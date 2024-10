Beobachter hoffen derweil auf weitere Massnahmen, die in der kommenden Woche bekanntwerden könnten. Peking will in diesem Jahr ein Wirtschaftswachstum von rund fünf Prozent erreichen. Zuletzt sorgten allerdings die schwächer gewordene Konjunktur von 4,6 Prozent im dritten Quartal verglichen mit demselben Vorjahreszeitraum und sinkende Gewinne in Chinas Industrieproduktion für Aufsehen. Darin spiegelt sich laut Experten auch der harte Preiskampf wie etwa in der chinesischen Autoindustrie wider./jon/DP/zb