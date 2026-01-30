Konkret gab es auf den Webseiten der Finanzinstitute 529 Stelleninserate, was knapp 5 Prozent mehr sind als noch im Dezember. Aktuell sind damit so viele Jobausschreibungen zu finden wie seit drei Monate nicht mehr. Dies zeigt eine Auswertung des Jobportals Indeed, das für die Nachrichtenagentur AWP regelmässig die ausgeschriebenen Vakanzen auf den Bankenwebseiten analysiert.