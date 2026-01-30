Konkret gab es auf den Webseiten der Finanzinstitute 529 Stelleninserate, was knapp 5 Prozent mehr sind als noch im Dezember. Aktuell sind damit so viele Jobausschreibungen zu finden wie seit drei Monate nicht mehr. Dies zeigt eine Auswertung des Jobportals Indeed, das für die Nachrichtenagentur AWP regelmässig die ausgeschriebenen Vakanzen auf den Bankenwebseiten analysiert.
Mehr Stellen ausgeschrieben haben fast allen Banken. Gemäss Indeed ist die Zahl der ausgeschriebenen Jobs im Januar nur bei drei der zehn grössten Finanzinstitute gesunken: leicht bei der Grossbank UBS und der Waadtländer Kantonalbank, markant bei der Migros Bank.
Im Gegenzug hat die Postfinance mit aktuell 32 Stelleninseraten mehr als drei Mal so viele Vakanzen auf ihrer Webseite ausgeschrieben wie noch kurz vor Weihnachten. Fast doppelt so viele Jobausschreibungen wie vor einem Monat hat zudem auch die Bank Vontobel.
Langfristiger Rückgang des Jobangebots
Die nun wieder etwas bessere Arbeitsmarktsituation für Bankmitarbeitende kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Bankensektor tendenziell Personalkapazitäten reduziert. So war vor zwei Jahren mit über 900 ausgeschriebenen Stellen das Angebot noch rund 70 Prozent höher als aktuell.
jr/hr
(AWP)