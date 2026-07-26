Israels Armee sagte auf Anfrage, dass bei den Vorfällen keine Verletzten gemeldet worden seien. Sie habe in mehreren Orten nach flüchtigen Verdächtigen gesucht, die eine Moschee sowie Fahrzeuge angezündet hätten. Das Militär habe zudem mit Verzögerung eine Meldung über eine weitere in Brand gesetzte Moschee erhalten. Israels Sicherheitskräfte wollen den Angaben zufolge vor Ort mit Zeugen sprechen und Beweismittel für Ermittlungen sichern. Israels Armee verurteile «solche Vorfälle, einschliesslich der Beschädigung religiöser Stätten, aufs Schärfste», hiess es in einer Mitteilung am Mittag.