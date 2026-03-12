Insgesamt beförderte die Hupac Gruppe 2025 rund 40'000 Sendungen mehr als im Vorjahr, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das Wachstum im Kerngeschäft, dem transalpinen Verkehr durch die Schweiz, kam jedoch nur durch die Übernahme von Fahrten auf der Achse Belgien-Italien zustande. Ohne diesen Effekt wäre das Volumen zum zweiten Mal in Folge gesunken.