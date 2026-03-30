Der Iran bestätigte am Vormittag Raketenbeschuss auf den Norden Israels. Zuvor hatte es auch mehrfach Raketenalarm im Süden Israels gegeben. Berichte über Opfer gab es dabei zunächst nicht.
Israels Armee teilte am Vormittag mit, die Luftwaffe habe in den vergangenen zwei Tagen in Irans Hauptstadt Teheran rund 40 Anlagen für die Herstellung, Forschung und Entwicklung von Waffen angegriffen. Das israelische Militär werde die Rüstungsindustrie der iranischen Führung weiter schwächen, hiess es weiter./cir/DP/nas
(AWP)