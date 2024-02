STADT (awp international) - Die Geldüberweisungen von Migranten an ihre Angehörigen in Mexiko haben 2023 einen neuen Rekord erreicht. Insgesamt wurden 63,3 Milliarden US-Dollar (58,2 Mrd. Euro) überwiesen, vor allem aus den USA, wie die Zentralbank Banco de México am Donnerstag mitteilte. Die Summe lag damit rund 7,6 Prozent höher als im Vorjahr, als der bisherige Rekord aufgestellt worden war.

01.02.2024 20:39