Im Viertel Schedschaija in der Stadt Gaza seien mehrere bewaffnete Hamas-Mitglieder getötet worden, die Soldaten angegriffen hätten, teilte das israelische Militär mit. Bei ihrem seit Ende Juni dort andauernden Einsatz seien zudem Tunnel und Raketen mit längerer Reichweite entdeckt worden. Dies deute «auf einen erneuten Versuch des Feindes, sich in dem Gebiet eine Basis zu errichten» hin, hiess es von der Armee. Israels Militär war bereits zuvor in dem Viertel gegen die Hamas vorgegangen.