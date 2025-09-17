Das ist allerdings ein Platz tiefer als im Vorjahr. Erstmals seit 2019 schaffte es zudem die Universität St. Gallen wieder in die Top-50 auf Rang 48. Im Vorjahr hatte die Uni St. Gallen auf Platz 52 gelegen, wie aus dem am Mittwoch von QS Quacquarelli Symonds veröffentlichten Report hervorgeht.