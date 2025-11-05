Israels Armee hat trotz der geltenden Waffenruhe eigenen Angaben zufolge zwei Palästinenser innerhalb eines vom Militär kontrollierten Gebiets im Norden des Gazastreifens angegriffen. In beiden Fällen hätten die Betroffenen sich Soldaten «in einer Weise, die eine Bedrohung für sie darstellte» genähert, hiess es. «Soldaten schalteten die Terroristen aus, um die Bedrohung zu beseitigen.»