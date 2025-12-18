Sie hatten auch etwa gefordert, dass aktualisierte Analysen zu den Naturgefahren und nachgewiesene Bedürfnisse der Bevölkerung Vorbedingungen für den Wiederaufbau sein müssten. Aus Gründen der Transparenz hatten die Grünen weiter gefordert, dass bis spätestens Ende 2027 ein Zwischenbericht über den Wiederaufbau von Blatten erstellt werden sollte. Auch dieser Antrag wurde abgelehnt.