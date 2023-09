Die Ottakringer Getränke AG treibt ihren Rückzug von der Wiener Börse voran. Am Freitag wurde der Angebotspreis für das Delisting veröffentlicht. Wie vor knapp zwei Monaten bereits angedeutet, will die Firma nun offiziell je Stammaktie 85 und je Vorzugsaktie 70 Euro zahlen. Dazu komme noch die Dividende für das laufende Jahr, nicht aber für 2022. Die Annahmefrist läuft bis inklusive 27. Oktober, hiess es in einer Mitteilung am Freitagabend. Letzter Handelstag ist der 29. Dezember 2023.

29.09.2023 19:07