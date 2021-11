Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Die „Fear of Missing Out“ - kurz FOMO – bringt Trader dazu, Aktien zu kaufen, deren Preis bereits deutlich gestiegen ist. Beobachten ließ sich dieses Handelsmotiv letzte Woche bei HelloFresh. Seit Anfang November befindet sich die Aktie des Lebensmittelversandhändlers im Aufwärtstrend. Das hinderte Anleger auch letzte Woche nicht daran, weiter kräftig zuzukaufen. Unter ihnen Trader Christoph Klar (SystematiCK). Er stieg neu bei HelloFresh ein. Seinen Zukauf begründete er wie folgt: „Nach der sehr starken Reaktion auf die Quartalszahlen Anfang November hat die Aktie wieder die 50-Tageslinie nach oben durchbrochen und dort jetzt mehrere Tage den starken Anstieg seit dem Event verdaut.“ In Klars wikifolio Trendfollowing Deutschland ist die HelloFresh-Aktie derzeit mit 5,3 Prozent gewichtet.

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. So geschehen letzte Woche beim in Berlin ansässigen E-Commerce- und Social-Media-Unternehmen The Social Chain. Den Run auf die Aktie erklärt Trader Matthias Kür (matthiaskh), der selbst schon lang Fan des Unternehmens ist: „Das Unternehmen ist in der sehr spannenden Social-Commerce-Branche tätig und konnte durch die kürzlich beschlossene Übernahme der DS Gruppe viele spannende Marken mit in ihr Portfolio aufnehmen. Der Übernahmepreis der DS Gruppe erscheint mir mit einem Umsatzmultiple von 0,8 als sehr günstig. Werden die Marken nun Stück für Stück in die E-Commerce Plattform von Social Chain integriert, kann sich der Wert der übernommenen Marken der DS Gruppe auch schnell verdoppeln.“ Die Social-Chain-Aktie ist in Kürs wikifolio Globale Familienunternehmen derzeit mit 4,5 Prozent gewichtet.

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Das Motiv „Taking Profit“ – also Verkäufe bei steigenden Kursen – ließ sich letzte Woche bei flatexDegiro beobachten. Die Aktie des Finanzdienstleister stieg deutlich an, nachdem das Unternehmen ankündigte, in der Sparte Degiro zukünftig für gewisse Börsen einen provisionsfreien Handel anzubieten. Viele wikifolio-Trader nutzten diese Gelegenheit und nahmen Gewinne mit.

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Verkäufe bei fallenden Kursen - das zeichnet die Kategorie „Jumping the Ship“ aus. Getroffen hat dieses Schicksal letzte Woche PayPal. Die Aktie des Zahlungsanbieters befindet sich derzeit in einem mehrmonatigen Abwärtstrend. Nachdem zunächst Übernahmegerüchte – es stand im Raum, dass sich PayPal Pinterest einverleiben wolle - den Markt irritierten, sorgen nun durchwachsene Zahlen und ein schwacher Ausblick für weiteren Unmut bei Investoren. Viele Trader zogen darum letzte Woche die Reißleine und trennten sich von der PayPal-Aktie.

