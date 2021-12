Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Die „Fear of Missing Out“ - kurz FOMO – bringt Trader dazu, Aktien zu kaufen, deren Preis bereits deutlich gestiegen ist. Beobachten ließ sich dieses Handelsmotiv letzte Woche beim deutschen Kupferproduzenten Aurubis. Den letztwöchigen Run auf die seit Oktober stark performende Aktie lösten die aktuellen Zahlen des Rohstoff-Unternehmens aus. Aurubis konnte Umsatz und operatives Ergebnis im letzten Geschäftsjahr deutlich steigern. Außerdem erfreute das Unternehmen Investoren mit einer EBIT-Prognoseerhöhung für das Geschäftsjahr 21/22.

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. So geschehen letzte Woche bei der Aktie des Impfstoffproduzenten Moderna. Das Wertpapier gab ein gutes Stück seiner – durch die Unsicherheit rund um die neue Corona-Variante Omikron erzielten – Gewinne ab. Grund dafür dürften Aussagen des Firmenchefs Stephane Bance sein. Dieser sprach in einem Interview von der wegen Omikron vermutlich „beträchtlich sinkenden“ Wirksamkeit der vorhandenen Impfstoffe und monatelangen Vakzin-Anpassungsprozessen und bremste so die Fantasie der Anleger.

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Das Motiv „Taking Profit“ – also Verkäufe bei steigenden Kursen – ließ sich letzte Woche bei Hypoport beobachten. Einer der Trader, der sich jüngst von der Hypoport-Aktie trennte, ist Thomas Hamann (Tom16). Er begründet den Verkauf wie folgt: „Hypoport bleibt langfristig sicher spannend, allerdings läuft die Plattform für Versicherungen nicht so gut an wie erhofft, daher erwarte ich hier kurzfristig keine großen Impulse.“ Der Hypoport-Trade ging Hamann voll auf. Er verkaufte die Anteile der deutschen Muttergesellschaft verschiedener Technologieunternehmen aus seinem wikifolio TomsTrends‘nTrades mit über 200 Prozent Gewinn.

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Verkäufe bei fallenden Kursen - das zeichnet die Kategorie „Jumping the Ship“ aus. Getroffen hat dieses Schicksal letzte Woche die Aktie des Wasserstoffunternehmens Plug Power. Die Schwäche des Wertpapiers dürfte hauptsächlich an der angespannten Lage des Gesamtmarkts liegen. Auch andere Wasserstoff-Aktien verloren in der letzten Handelswoche deutlich an Wert.

