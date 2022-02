Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Die „Fear of Missing Out“ - kurz FOMO – bringt Trader dazu, Aktien zu kaufen, deren Preis bereits deutlich gestiegen ist. Beobachten ließ sich dieses Handelsmotiv letzte Woche beim deutschen Rüstungskonzern und Automobilzulieferer Rheinmetall. Die aktuelle weltpolitische Lage ließ das Wertpapier auf Wochensicht um rund 13 Prozent steigen.

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. So geschehen letzte Woche beim österreichischen Erdöl- Erdgas und Chemiekonzern OMV. Die OMV-Aktie verlor wegen dem Krieg in der Ukraine auf Wochensicht stark an Wert. Gründe dafür sind unter anderem die nun vorerst gestoppten Pipeline Nordstream 2, an welcher die OMV beteiligt ist, und der nun ins Wackeln geratene Verkauf der Düngemittelspate des Unternehmens an den russisch-schweizerischen Konzern EuroChem.

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Das Motiv „Taking Profit“ – also Verkäufe bei steigenden Kursen – ließ sich letzte Woche bei SolarEdge Technologies beobachten. Bereits vor zwei Wochen kommentierte Christian Mallek (SIGAVEST): „SolarEdge berichtete von einem Rekordjahr in puncto Umsatz (+34,6%), vor allem im Solarsektor, Rekordergebnisse auf allen Ebenen. Die Kursrakete zündete daraufhin noch nicht. Der Ausblick ist durchaus konstruktiv und einige Analystenteams setzten gestern ihre Kursziele nach oben.“ Die „Kursrakete“ blieb zwar auch in der letzten Woche aus, das stattliche Wochenplus nutzen viele Trader trotzdem oder gerade deswegen für Gewinnmitnahmen. In Malleks wikifolio VV Umwelt- und Klimatrends ist die SolarEgde-Aktie derzeit mit 4,3 Prozent gewichtet.

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Verkäufe bei fallenden Kursen - das zeichnet die Kategorie „Jumping the Ship“ aus. Getroffen hat dieses Schicksal letzte Woche den Energieversorger Uniper. Grund für den Abverkauf der Aktie sind die engen Russland-Verflechtungen des Konzerns. Ein Zitat des Vorstandsvorsitzendens Klaus-Dieter Maubach von Mitte letzter Woche tat sein übriges dazu bei: „Die Situation an der russisch-ukrainischen Grenze lässt uns bei Uniper zutiefst verunsichert zurück“.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.