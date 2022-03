Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Die „Fear of Missing Out“ - kurz FOMO – bringt Trader dazu, Aktien zu kaufen, deren Preis bereits deutlich gestiegen ist. Beobachten ließ sich dieses Handelsmotiv letzte Woche beim Chemie- und Pharma-Riesen Bayer. Viele wikifolio-Trader scheinen dem Konzern wieder einiges zuzutrauen. Vor allem die Saatgutsparte des Unternehmens erfreut derzeit die Investoren. Zeitgleich scheinen die Sorgen des Marktes bezüglich der Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten langsam abzunehmen.

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. So geschehen letzte Woche beim US-Öl- und Gas-Unternehmen Baytex Energy. Baytex erfreute Investoren Ende Februar mit starken Quartalszahlen. Die in Folge erzielten Gewinne baute die Aktie zuletzt wieder leicht ab. Diese Gelegenheit nutzten einige Trader, um sich das Wertpapier ins Depot zu legen.

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Das Motiv „Taking Profit“ – also Verkäufe bei steigenden Kursen – ließ sich letzte Woche bei TeamViewer beobachten. Der Entwickler und Vertreiber der gleichnamigen Fernwartungs-Software hatte die stärkste Börsenwoche seit langem. Um rund 14 Prozent schoss die Aktie in die Höhe. Die Gründe dafür kennt Trader Bernard Jamsek (Jamsek): „Der Newsflow zuletzt war hier sehr gut. Feiner Ausblick und Rückkaufprogramm.“ In Jamseks wikifolio Jamsek’s Premiumstrategie ist die TeamViewer-Aktie derzeit mit 3,7 Prozent gewichtet.

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Verkäufe bei fallenden Kursen - das zeichnet die Kategorie „Jumping the Ship“ aus. Getroffen hat dieses Schicksal letzte Woche den US-amerikanischen Mineralölkonzern Exxon Mobil. Nicht ganz nachvollziehen kann das Richard Dobetsberger (Ritschy). Er kommentierte letzte Woche: „Der Ölgigant Exxon Mobil hat von einer starken Erholung der Nachfrage und höheren Ölpreisen profitiert und im vierten Quartal einen Umsatz von mehr als 80 Prozent gegenüber dem Vorjahr gemeldet.“ In Dobetsbergers wikifolio FuTureUS ist die Exxon-Mobil-Aktie derzeit mit 8,7 Prozent gewichtet.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.