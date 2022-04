Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Die „Fear of Missing Out“ - kurz FOMO – bringt Trader dazu, Aktien zu kaufen, deren Preis bereits deutlich gestiegen ist. Beobachten ließ sich dieses Handelsmotiv letzte Woche bei der deutschen Reederei Hapag-Lloyd. Für die Beliebtheit der Aktie lassen sich auf den ersten Blick zwei Gründe identifizieren. Das Wertpapier des Transport- und Logistik-Unternehmens legte zum einen im April eine starke Performance hin und notiert derzeit knapp unter dem Allzeithoch. Zum anderen sollen die Aktionäre von Hapag Lloyd für das Geschäftsjahr 2021 eine Dividende von 35 Euro je Aktie erhalten, nach 3,50 Euro im Jahr zuvor. Die Dividendenrendite beträgt damit derzeit mehr als zehn Prozent.

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. So geschehen letzte Woche beim Streaming-Dienst Netflix. Warum die Aktie derzeit so stark korrigiert, erklärt Trader Christoph Wendt (ChristophWendt): „Das Unternehmen ist wegen sinkender Abonnentenzahlen unter Druck geraten und notiert aktuell mehr als 65 Prozent unter dem Allzeithoch. Die Korrektur war überfällig. Das Wachstum der Nutzerzahlen aus den letzten Jahren konnte nicht unendlich fortgeführt werden.“ Zu den aktuellen Kursen hält Wendt Netflix nun wieder für kaufenswert: „Der Streamingdienst hat insgesamt eine sehr solide Nutzerbasis und inzwischen ein großes Portfolio an eigenen Produktionen aufgebaut. Die aktuelle Korrektur ist meiner Meinung nach eine Übertreibung und ein idealer Zeitpunkt, um in das Unternehmen einzusteigen.“ In seinem wikifolio auf lange Sicht investieren ist die Netflix-Aktie derzeit mit einem Prozent gewichtet.

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Das Motiv „Taking Profit“ – also Verkäufe bei steigenden Kursen – ließ sich letzte Woche beim Maschinen- und Anlagenbauer Dürr beobachten. Die Aktie des Unternehmens verliert seit Anfang des Jahres beinahe durchgehend an Wert. Allein auf Monatssicht steht ein Minus von 15 Prozent zu Buche. Die Kursgewinne der letzten Woche schienen nun einige Trader zu nutzen, um sich von der Aktie zu trennen.

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Verkäufe bei fallenden Kursen - das zeichnet die Kategorie „Jumping the Ship“ aus. Getroffen hat dieses Schicksal letzte Woche den Zahlungsdienstleister PayPal. Von der Aktie getrennt hat sich unter anderem Christian Mallek (SIGAVEST) in seinem wikifolio VV Aktien flexibel. Er kommentiert: „So schmerzlich es auch ist, der Abverkauf bei den Finanztechfirmen geht weiter. Deshalb ziehen wir die Reißleine.“

