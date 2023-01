Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Einen zweistelligen Einbruch musste die Aktie des aufstrebenden norwegischen Batterieherstellers Freyr Battery letzte Woche hinnehmen. Grund für die Verluste war ein herabgestuftes Rating der Aktie durch die US-Bank Morgan Stanley. 50 Prozent reduziertes Kursziel inklusive. Der zuständige Analyst erklärt diese Entscheidung damit, dass sich Freyr Battery noch in der Frühphase befindet und das Unternehmen in 2023 – einem Jahr in dem viele neue Batterie-Hersteller mit der Produktion beginnen - erst noch unter Beweis stellen muss, dass es tatsächlich halten kann, was es verspricht.