Seit Herbst 2022 erholt sich die Hypoport-Aktie von einer 12 Monate dauernden Talfahrt, die das Papier von fast 600 auf ca. 80 Euro abstürzen ließ. Aktuell notiert die Aktie bei 164 Euro. Die Aussichten für den Finanzdienstleister bleiben aber angesichts steigender Zinsen unsicher. Mitte Juni gab sich Christian Scheid, der ua. das wikifolio Special Situations long/short führt, mehr als nur skeptisch: „Der Einbruch in der Baufinanzierung setzt sich in Deutschland fort. Das Neugeschäft mit privaten Immobilienkrediten ist im April gegenüber dem Vorjahresmonat erneut um die Hälfte gesunken. (...) Das Neugeschäft brach im gesamten ersten Quartal um gut 50 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2022 ein. (...) Laut dem Analysehaus Barkow Consulting ist es schwer vorstellbar, dass das Neugeschäft im Mai besser gelaufen ist. Damit wird der Kurserholung der Hypoport-Aktie in den vergangenen Monaten jegliche Grundlage entzogen. Klarer Short-Kandidat!“ In den letzten 7 Handelstagen wurde das Papier auf wikifolio.com 95mal gehandelt. 62 Prozent der Trades waren Verkäufe. Hier dürften einige Trader nach der Erholungsrally Gewinne mitnehmen.