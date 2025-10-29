(AWP)
Wilders in Niederlanden laut Prognose nicht mehr stärkste Kraft
Die Partei des Rechtspopulisten Geert Wilders ist einer Prognose zufolge bei der Parlamentswahl in den Niederlanden nicht die stärkste Kraft geworden. Die erste Prognose sieht stattdessen die linksliberalen Demokraten 66 als Sieger. Allerdings lägen beide Parteien sehr dicht hintereinander, so dass sich das Ergebnis noch ändern könne, meldete das niederländische Fernsehen nach Schliessung der Wahllokale./ab/DP/he
29.10.2025 21:13
