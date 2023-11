Nach seinem voraussichtlichen Sieg bei der niederländischen Parlamentswahl hat der Rechtspopulist Geert Wilders seine Entschlossenheit zur Übernahme der Regierung bekräftigt. «Die PVV will (...) mit anderen Parteien zusammenarbeiten, und das bedeutet, dass alle Parteien - auch die unsere - über ihren Schatten springen müssen», sagte Wilders am Mittwochabend in Den Haag. «Wir wollen regieren. Und mit 35 Sitzen werden wir auch regieren.»

22.11.2023 22:00