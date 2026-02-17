Dazu zählen laut einer Wincasa-Mitteilung vom Dienstag das Centermanagement für das Centro Serfontana im Tessin sowie die Bewirtschaftung des Immobilienportfolios des Vermögensverwalters Albin Kistler mit einem Marktwert von rund 200 Millionen Franken. Darüber hinaus seien wichtige Bewirtschaftungsmandate mit Assets under Management von rund 15 Milliarden Franken verlängert worden.
Neben diesen Grossmandaten zog Wincasa gemäss den Angaben zuletzt weitere Aufträge in den Bereichen Wohnen, Retail und gemischte Nutzungen an Land.
Dazu zählt u.a. das Immobilienportfolio der Pensionskasse des Bundes PUBLICA ab 2027 mit einem Anlagewert von rund vier Milliarden Franken sowie - bereits laufend sei Anfang 2026 - das Bewirtschaftungsmandat für den Akara Swiss Diversity Property Fund PK (ADPK) mit einem Marktwert von rund drei Milliarden Franken.
pre/uh
(AWP)