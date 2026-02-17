Dazu zählen laut einer Wincasa-Mitteilung vom Dienstag das Centermanagement für das Centro Serfontana im Tessin sowie die Bewirtschaftung des Immobilienportfolios des Vermögensverwalters Albin Kistler mit einem Marktwert von rund 200 Millionen Franken. Darüber hinaus seien wichtige Bewirtschaftungsmandate mit Assets under Management von rund 15 Milliarden Franken verlängert worden.