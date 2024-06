Ringgenberg bringe neben seiner Expertise in Finanz- und Controlling-Prozessen auch ein breites Know-how in der Leitung von IT-Projekten mit, teilte die Implenia-Tochter am Donnerstag mit. Nach Tätigkeiten bei PwC und Swisscom ist er zurzeit Finanzchef der Swisscom-Tochter Cablex. Er soll im November zu Wincasa stossen und ab 1. Januar 2025 die Funktion des CFO übernehmen.