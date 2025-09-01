Laut einer Mitteilung vom Montag übernimmt dabei Gabriella Gassmann, bisher Leiterin Services & Projekte, die Verantwortung für den Bereich Wohnen und rückt in die Geschäftsleitung auf. Thomas Hinderling führt weiterhin den Bereich Center & Mixed-Use Site Management und übernimmt zusätzlich alle kommerziellen Immobilien.
Mit der Trennung von Wohn- und Gewerbeliegenschaften auf oberster Ebene setzt Wincasa den letzten Schritt seines neuen Organisationsmodells um, das seit 2024 bereits auf Filialstufe eingeführt wurde. Die Umstellung soll Anfang 2026 abgeschlossen sein.
Gassmann kündigte an, den Service für Mieterinnen und Mieter gezielt zu verbessern. Hinderling betonte, dass Eigentümer von Gewerbeflächen künftig von spezialisierten Teams und einheitlichen Prozessen profitieren sollen.
to/pre
(AWP)