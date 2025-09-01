Laut einer Mitteilung vom Montag übernimmt dabei Gabriella Gassmann, bisher Leiterin Services & Projekte, die Verantwortung für den Bereich Wohnen und rückt in die Geschäftsleitung auf. Thomas Hinderling führt weiterhin den Bereich Center & Mixed-Use Site Management und übernimmt zusätzlich alle kommerziellen Immobilien.