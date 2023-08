Encavis steigt in das Geschäft mit Batterieparks ein. Es wurde ein baureifes Projekt in Hettstedt in Sachsen-Anhalt erworben, teilte der Konzern am Mittwoch in Hamburg mit. Der Lithium-Ionen-Batteriespeicher habe eine Leistung von 12 Megawatt und eine Kapazität von 24 Megawattstunden. Damit erweitert Encavis sein Portfolio, wurden doch bislang lediglich Wind- und Solarparks betrieben. Im ersten Halbjahr kommenden Jahres soll das nun erworbene Projekt ans Netz gehen. Laut Mitteilung kann es Strommengen von allen Encavis-Parks in Deutschland aufnehmen.

30.08.2023 10:42