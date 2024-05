Der Wind- und Solarparkentwickler und -betreiber Energiekontor treibt den Ausbau des Parkbestands voran. Im ersten Quartal seien zwei Windparks mit einer Gesamtleistung von rund 29 Megawatt in Betrieb genommen worden, teilte das Unternehmen am Montag in Bremen mit. Im Gesamtjahr 2023 waren es 76 Megawatt. Energiekontor veröffentlicht traditionell zum ersten und dritten Quartal keine Finanzkennzahlen, sondern nur einen beschreibenden Bericht.