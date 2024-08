Der Wind- und Solarparkbetreiber Energiekontor hat im ersten Halbjahr wegen langer Lieferzeiten deutlich weniger verdient. Das Unternehmen steigerte zwar seinen Erlös in den ersten sechs Monaten im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um knapp ein Fünftel auf 78,0 Millionen Euro, wie es am Montag in Bremen mitteilte. Der Gewinn vor Steuern schrumpfte jedoch um 40 Prozent auf 16,7 Millionen Euro.