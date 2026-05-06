Der Windanlagenbauer Vestas hat im ersten Quartal besser abgeschnitten als erwartet. Dabei kann das Unternehmen auf ein starkes Neugeschäft und einen Auftragsbestand auf Rekordniveau blicken. Die Prognose bestätigten die Dänen. Die Aktien verloren am Mittwoch dennoch leicht. Allerdings hat sich der Kurs in den vergangenen 12 Monaten etwa verdoppelt.