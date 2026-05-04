Die Analyse der Forschenden ergab aber, dass die Produktionskosten für Windstrom im europäischen Durchschnitt nahezu unverändert blieben, selbst wenn die schönsten Landschaften für den Bau von Windturbinen ausgeschlossen würden. Dies, weil Standorte mit starken und konstanten Winden, die gut erschlossen sind, oft ausserhalb der als besonders schön bewerteten Gebiete liegen. Dort könnte laut den Forschenden ein grösserer Teil der Stromproduktion stattfinden.