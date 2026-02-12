Suisse Eole beklagt, dass die Planungs- und Bewilligungsverfahren für einen Windpark in der Schweiz in der Regel über 20 Jahre dauern. Dass es aber auch schneller gehen könne, zeige das Beispiel Andermatt, wo im Herbst der Windpark Gütsch um zwei Windräder erweitert und der Windpark Uri mit zwei neuen Windrädern in Betrieb genommen wurde. Planung, Bau und Inbetriebnahme hätten dort lediglich dreieinhalb Jahre gedauert.