Die Senkung des Ausblicks kommt am Tag der ausserordentlichen Hauptversammlung, auf der die Aktionäre der 60 Milliarden Kronen schweren Kapitalerhöhung mit grosser Mehrheit zugestimmt haben. Mit dem frischen Geld will Orsted eine Finanzierungslücke schliessen, nachdem das Unternehmen einen Teilverkauf seines US-Windparkprojektes «Sunrise» vor der Küste New Yorks absagen musste. Hintergrund für den Schritt war der von US-Präsident Donald Trump begrenzte Ausbaus der Windkraft.