Ausnahmeschneefall in der Ostschweiz

In der Ostschweiz war die Menge des Schneefalls laut Meteoschweiz für Dezember aussergewöhnlich. Laut dem Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (Meteoschweiz) stellen die Schneefälle vom Samstag für die Messstationen in Zürich-Fluntern, Elm GL und Chur sogar Rekordwerte dar für das erste Dezemberdrittel. In Zürich-Fluntern wurden 26 Zentimeter registriert, in Elm 48 und in Chur 28. St. Gallen verfehlte den Rekord von 31 Zentimetern nur um einen Zentimeter.