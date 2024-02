Für die Vernehmung von Ex-VW -Chef Martin Winterkorn zur Dieselaffäre hat auch der vierte Verhandlungstag im milliardenschweren Anlegerprozess nicht ausgereicht. Neue Erkenntnisse zum Abgasskandal beim Wolfsburger Autobauer ergab die mehrstündige Befragung des 76-Jährigen aber auch am Mittwoch in Braunschweig nicht. Winterkorn bekräftigte in dem Zivilverfahren vor dem Oberlandesgericht: «Wenn mir jemand gesagt hätte, wir müssen da was bei den Behörden verheimlichen, hätte ich mit Sicherheit anders reagiert.»

28.02.2024 16:26