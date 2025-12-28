Der Nationale Wetterdienst rechnete für New York mit bis zu 13 Zentimetern Neuschnee, für Gebiete nördlich und nordöstlich der Stadt sollten bis zu 28 Zentimeter Neuschnee möglich sein. Bis zum heutigen Samstag um 13 Uhr (19.00 Uhr MEZ) galt für die Region offiziell eine Wintersturmwarnung. Vereinzelt war auch mit überfrierender Nässe zu rechnen. Die Stadtregierung forderte die Einwohner auf, auf unnötige Reisen zu verzichten und nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben. Der Zeitung «New York Times» zufolge stand der Stadt der schneereichste Wintersturm seit drei Jahren bevor.