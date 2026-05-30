Anders sieht das der Forensiker und stellvertretende Leiter des Amtes für Justizvollzug und Wiedereingliederung des Kantons Zürich, Jérôme Endrass. Da es bei dem Mann keine Anzeichen für eine akute Bedrohungslage gegeben habe, habe ihn die Klinik gehen lassen, sagte er im Interview mit der «Neuen Zürcher Zeitung». «Natürlich denken die behandelnden Ärzte eine Fremdgefährdung mit, aber sie machen keine Risikoeinschätzung.