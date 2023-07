Es ist noch gar nicht so lange her, da gingen Regierungsmitglieder in Peking und Ökonomen davon aus, dass die Volksrepublik noch in diesem Jahrzehnt die USA als weltgrösste Volkswirtschaft ablösen werden. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs rasant, junge Chinesen strömten in Scharen an die Universitäten, um in zukunftsträchtigen Fächern zu studieren, ausländische Unternehmen rangelten um Investitionen in China.