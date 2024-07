Anders als Braun und Bellenhaus hatte Erffa seit Prozessbeginn im Dezember 2022 geschwiegen. «Grund war mein Gefühl, dass man mir nicht zuhört», sagte er. «Ich hatte den Eindruck, dass entlastende Beweise nicht gewünscht waren.» So habe die Staatsanwaltschaft ihm Schäden an einem dienstlichen iPad als versuchte Vernichtung eines Beweismittels angelastet, obwohl es ihm nur heruntergefallen sei. Dass er das Tablet vor der Rückgabe an seinen Arbeitgeber vorschriftsgemäss auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt habe, hätten ihm die Ermittler als Datenlöschung angelastet. Erffa sass wegen des Vorwurfs der Verdunkelungsgefahr vorübergehend in Untersuchungshaft. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte am Rande des Prozesses, dieser Verdacht habe sich zwar bei dem iPad nicht bestätigt, wohl aber in anderen Fällen.