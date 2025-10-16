Bewusstes Risiko oder verfälschter Wille?

Eine klare Tendenz des neunten Zivilsenats wurde in der Verhandlung nicht deutlich. Auf der Seite des Insolvenzverwalters betonten die Anwälte, dass den Anlegern beim Kauf der Aktien das damit verbundene unternehmerische Risiko bewusst gewesen sei. Der Anwalt der Gegenseite hielt dagegen, der freie Wille der Aktionäre beim Aktienkauf sei aufgrund der Täuschung durch Wirecard verfälscht worden und die Investitionsentscheidung daher nicht belastbar.