«Ich wusste zu keinem Zeitpunkt von den Fälschungen. Ich bin davon ausgegangen, dass es stimmt», bekräftigte Stephan von Erffa am Montag vor dem Landgericht München I. «Wir buchen das, was uns bestätigt wird.» Er habe die fehlenden oder verzögerten Geschäftszahlen aus dem Geschäft mit Drittpartnern in Asien auf die chaotische Arbeitsweise des Wirecard-Statthalters in Dubai, Oliver Bellenhaus, zurückgeführt: «Meine Annahme war die Chaotik von Herrn Bellenhaus.»