Im Milliardenskandal um den Kollaps des Wirecard-Konzerns beschuldigt nun auch der mutmassliche Drahtzieher Jan Marsalek den Kronzeugen der Staatsanwaltschaft. Dies geht aus Auszügen eines von Marsaleks Anwalt an das Landgericht München I geschriebenen Briefs hervor, die die Verteidigung von Ex-Vorstandschef Markus Braun am Mittwoch in der Verhandlung vortrug.

19.07.2023 18:12