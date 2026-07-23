Auch die Schlussphase des Wirecard-Verfahrens wird im Vergleich zu anderen Strafprozessen eine langwierige Angelegenheit: Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidiger Brauns und des Kronzeugen Oliver Bellenhaus wollen jeweils einen ganzen Prozesstag lang plädieren, Braun persönlich will darüber hinaus auch einen ganzen Tag für das letzte Wort nutzen, das Angeklagten vor dem Urteil zusteht. Lediglich die Verteidiger des Ex-Chefbuchhalters und dritten Angeklagten wollen es bei einem halbtägigen Plädoyer bewenden lassen.