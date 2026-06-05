Verband sieht «halbwegs geordneten Betrieb» gefährdet

Bereits Ende Mai hat sich der Verband der privaten Güterbahnen an das Bundesverkehrsministerium gewandt und kritisiert, dass «insbesondere die zu hohe Dichte von unzureichend geplanten und koordinierten Baustellen im Schienennetz» Lieferketten und letztlich die Existenz von Güterbahnen bedrohe. Der Verband drohte damit, seine Zustimmung zur aktuellen Sanierungsstrategie aufzugeben, und politische wie rechtliche Massnahmen zu ergreifen. Nach Ansicht des Verbands ist die Infrastrukturgesellschaft DB InfraGo «nicht mehr in der Lage, einen halbwegs geordneten Betrieb zu gewährleisten».