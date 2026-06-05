Die Eisenbahn sei für die Stahlindustrie der zentrale Verkehrsträger. «Die Situation zwingt uns zu aufwendigen Umleitungen und erheblichen Zusatzmassnahmen, die mit massiven finanziellen Mehrbelastungen einhergehen und inzwischen auch spürbare volkswirtschaftliche Schäden verursachen», teilte Salzgitter mit. Zunächst berichtete die «Süddeutsche Zeitung» über die Beschwerden aus der Wirtschaft.
Zwei wichtige Strecken im Norden wegen Bauarbeiten gesperrt
Der zweitgrösste Stahlhersteller in Deutschland, das Unternehmen Arcelor-Mittal, berichtete der «SZ» von «ersten Produktionskürzungen», weil nicht genug Eisenerz angeliefert worden sei. Ursache war demnach «das anhaltende Baustellenchaos im norddeutschen Schienennetz». Zudem räume die Bahn den Güterzügen zu wenig Priorität ein.
Die Bahn baut derzeit an unzähligen Stellen im Netz, um den weiteren Verfall der maroden Schieneninfrastruktur zu stoppen. Zuletzt ballten sich die Bauarbeiten in Norddeutschland auf wichtigen Strecken: Die Verbindung Hamburg-Berlin ist wegen Verzögerungen bei der sogenannten Generalsanierung noch bis zum 14. Juni dicht, zwischen Hamburg und Hannover wird noch bis Mitte Juli gebaut. Die Bahn geht davon aus, dass sich die Lage damit Schritt für Schritt bessern wird.
Verband sieht «halbwegs geordneten Betrieb» gefährdet
Bereits Ende Mai hat sich der Verband der privaten Güterbahnen an das Bundesverkehrsministerium gewandt und kritisiert, dass «insbesondere die zu hohe Dichte von unzureichend geplanten und koordinierten Baustellen im Schienennetz» Lieferketten und letztlich die Existenz von Güterbahnen bedrohe. Der Verband drohte damit, seine Zustimmung zur aktuellen Sanierungsstrategie aufzugeben, und politische wie rechtliche Massnahmen zu ergreifen. Nach Ansicht des Verbands ist die Infrastrukturgesellschaft DB InfraGo «nicht mehr in der Lage, einen halbwegs geordneten Betrieb zu gewährleisten».
Die Bahn teilte mit, dass sie die Situation in einigen Stahlwerken in den Tagen um Pfingsten bedaure. Man sei im Austausch mit den Güterbahnen, der Industrie und dem Handel. Für kurzfristige Massnahmen sei eine sogenannte Taskforce gebildet worden. Der Konzern kündigte zudem ein vereinfachtes Verfahren für Schadenersatzleistungen in Millionenhöhe an, über das die Eisenbahnverkehrsunternehmen in Kürze informiert würden./nif/DP/jha
(AWP)