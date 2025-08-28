«Für sie kommt zu den Zusatzzöllen erschwerend hinzu, dass für andere Länder tiefere US-Zölle gelten und sich der Franken zum US-Dollar stark aufgewertet hat», fügte die Seco-Expertin hinzu. Produkte aus der EU oder Japan werden von den USA zu 15 Prozent, jene aus Grossbritannien gar nur zu 10 Prozent verzollt.