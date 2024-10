In der Samstagsrundschau sagte Urs Loher, der Chef des Bundesamts für Rüstung (Armasuisse), dass man das, was man dazu beitragen könne, auch beitragen werde. Er verwies dabei auch auf eine mögliche Erhöhung der Bestellmengen. «Die Bestellmenge entspricht dem, was wir in der Vergangenheit auch gekauft haben», sagte Loher. Es sei ihm «ein Anliegen, dass die Schweiz eine starke Rüstungsindustrie hat». SwissP gehöre hier dazu.