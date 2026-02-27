So stieg das Barometer um 0,9 Punkte auf 104,2 Zähler, wie das KOF Institut der ETH Zürich am Freitag mitteilte. Nach leichtem Rückgang zu Jahresbeginn setze es damit die Aufwärtsentwicklungen der vorhergehenden Monate fort und bleibe über dem mittelfristigen Durchschnittswert, heisst es in dem Communiqué weiter.