Rückgang auf breiter Front

Die konjunkturelle Eintrübung erfolgt laut dem KOF Institut auf breiter Front. Sowohl die entstehungsseitig als auch die nachfrageseitig ins Konjunkturbarometer einfliessenden Indikatorenbündel spiegelten die getrübten Aussichten wider. Insbesondere die Indikatorenbündel des Verarbeitenden Gewerbes sowie der Auslandsnachfrage müssten deutlich zurückstecken.